Henry: België kan geschiedenis schrijven

,,Het is een zeer spannende uitdaging, ik kijk er naar uit. Vooral omdat ik kan samenwerken met de spelers. Vroeger bekeek ik hen enkel als fan", sprak Henry zondag voor aanvang van Manchester City - West Ham United, waar hij als analist aan het werk was. ,,De kwaliteit is er, het potentieel is zelfs angstaanjagend groot. We moeten nu een team bouwen."



Geschiedenis schrijven



Henry is erg dankbaar voor de kans die de Belgische voetbalbond en Martínez hem geven. ,,We kunnen zeer goed met elkaar opschieten en hebben dezelfde filosofie over voetbal. Het was een aanbod dat ik niet kon weigeren. Deze Belgische ploeg kan geschiedenis schrijven. Ze moeten er enkel in geloven." De voormalig topschutter van AS Monaco, Juventus, Arsenal, FC Barcelona en New York Red Bulls is er van overtuigd dat hij van dienst kan zijn voor het team. ,,Ik kan helpen, want ik weet wat hen te wachten staat. Vroeger hadden we bij Frankrijk ook een bijzonder sterk team. Onze winnaarsmentaliteit is toen ook pas gekomen op het WK van 1998. We hadden toen een plan en een filosofie nodig. Nu is dat ook het geval bij België."



Debuut Martínez tegen Spanje



Er is wat Henry betreft geen tijd te verdoen bij de Rode Duivels. ,,Het moet nu gebeuren, want het zou zomaar kunnen dat je er volgende keer niet bij bent", aldus een duidelijk ambitieuze Henry. België speelt donderdagavond in Brussel tegen Spanje, het geboorteland van de nieuwe bondscoach Roberto Martínez. Volgende week dinsdag spelen de Belgen op Cyprus hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 in Rusland.