Henry tweede assistent van Martinez bij België

De Engelsman Graeme Jones wordt de eerste assistent van Martinez. De Bask Inaki Bergara wordt de keeperstrainer van de Belgen. Beiden werkten al samen met Martinez bij Wigan Athletic en Everton.



Martinez is blij met de aanstelling van Henry. ,,Hij is iemand die de mentaliteit kan bijbrengen om een droom na te jagen. Dat heeft hij met zijn land gedaan in het verleden'', zei Martinez.



Het was volgens de bondscoach niet moeilijk om Henry te overtuigen met hem samen te gaan werken. ,,Iedereen weet dat er veel talent zit in België. Hij was meteen bereid om mee te helpen, om zijn ervaring door te geven en het talent van de spelers te ontwikkelen."



België speelt op donderdag 1 september in Brussel een vriendschappelijke interland tegen Spanje. Op dinsdag 6 september speelt België de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 tegen Cyprus.



Henry is eeuwig topscoorder van de Franse nationale ploeg. Hij scoorde 51 keer in 123 interlands. In 792 wedstrijden in zijn clubloopbaan voor AS Monaco, Juventus, Arsenal, FC Barcelona en New York Red Bulls scoorde Henry 360 keer. Henry sloot in 2014 zijn loopbaan af.