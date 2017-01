Heren, iets meer zelfkritiek graag

Justin Kluivert vond van zichzelf dat hij zondag 'een heel goede wedstrijd' had gespeeld. Twintig jaar geleden was hij de volgende dag op de training ongetwijfeld aangepakt door de routiniers. Nu is een kinderhand gauw gevuld. Wat het dilemma van deze tijd steeds groter maakt. In hoeverre kun je het voetballers van deze generatie nog kwalijk nemen dat ze zo snel tevreden zijn?



Richairo Zivkovic reageerde in het weekeinde ogenschijnlijk achteloos op de rol van bankzitter bij FC Utrecht. Bilal Basacikoglu is bij Feyenoord verbaasd over de fluitconcerten en Memphis had, ondanks de nederlaag en een cruciale fout bij zijn basisdebuut voor Olympique Lyon, een goed gevoel over de overstap naar Frankrijk. Ik weet wel, het is hun goed recht, 'de nieuwe tijd', net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.



Nemanja Gudelj ging in de Telegraaf nog verder. Zijn vertrek uit Amsterdam lag vooral aan Ajax. Bosz had gelogen. Die had zijn mentale worsteling anders uitgelegd en hem in een kwaad daglicht gezet. Bosz reageerde laconiek. ,,Ik lieg er niet over.''



We zijn er natuurlijk niet bij geweest. Bosz lijkt er eentje van de oude stempel. Hard en direct. Dat werkt lang niet voor iedereen getuige het vertrek van Bazoer en El Ghazi, maar liegen over zoiets cruciaals lijkt onwaarschijnlijk. Iets meer zelfkritiek had Gudelj niet misstaan, maar dat zal best lastig zijn met het vooruitzicht dat je over drie jaar 17 miljoen euro op je bankrekening hebt staan. Netto.