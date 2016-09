Het Colombiaanse dna van Davinson Sánchez

Muren

Toch nog even over dat Colombiaanse dna. Veltman: ,,Dat zie je ook op de trainingen. Hij loopt af en toe de muren eruit. Kijk, de afgelopen jaren stond het verdedigend goed. Maar zo'n jongen met pit erbij kan natuurlijk geen kwaad. Die gasten hebben dat gewoon. Van nature lijkt het wel. Anderen moeten in zijn slipstream mee.''



Tegelijkertijd is Sánchez een concurrent van Veltman. Want het liefst staat hij toch echt in het centrum van de verdediging in plaats van rechtsback. Op die positie houdt Veltman dus nog altijd Kenny Tete uit het elftal, vorig jaar nog met afstand de beste verdediger van Ajax. Met Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi en Lasse Schöne heeft Ajax sowieso een bank vol namen. Hen tevreden houden wordt nog een flinke uitdaging voor trainer Peter Bosz.



Misschien dat de bekerwedstrijd woensdag tegen Willem II een gelegenheid is om de voorlopige slachtoffers een kans te geven. Tegelijkertijd benadrukt Bosz dat hij veel waarde hecht aan vastigheden in zijn elftal. Verdedigend lijkt dat er steeds meer van te komen. Ook dankzij Sánchez dus.