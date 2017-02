'Het draait om saamhorigheid en waardeloze koffie'

,,Die Dennis Blieken", zegt De Waard, ,,die zetten zich met hart en ziel in voor de voetballerij. Daar zijn we trots op. Voetbal is kameraadschap, waardeloze koffie in de kantine en saamhorigheid. De derde helft is nog steeds de belangrijkste helft van de wedstrijd. Zo beleven de mensen het hier."



De club is altijd al een buitenbeentje geweest. Sinds 1963. De intrede van sociale media heeft ervoor gezorgd dat de club inmiddels pro-actief op zoek gaat naar malligheden. Daar hoeven ze meestal niet lang voor te zoeken. Telstar is de club waar de Nuon-medewerker een helft lang een schroevendraaier in de uitgevallen lichtmast drukt, om te voorkomen dat deze uitvalt. Dat Edgar Davids er deze maand nog stage liep, lijkt juist prima te passen in dat imago. Want: juist lekker gek.



De Waard bedacht zelf dat het goed was om op blauw kunstgas te gaan voetballen. ,,Dat ging de wereld over. Toen dachten we: dit is een mooie manier om de club onder de aandacht te brengen." Telstar beweegt zich daardoor wel telkens op een gevaarlijk snijvlak. ,,We willen ook weer niet alleen maar schijtlollig overkomen. Commissarissen zeggen wel eens: 'Moet dat nou?' Ja, zeg ik dan. Dit zijn wij."



Vergis je niet, ook Telstar wil winnen. De voorzitter zelf werkt tijdens thuiswedstrijden, het liefst beneden op kantoor. Niet te handhaven als hij is na een verloren wedstrijd. Gevat: ,,En Telstar verliest meestal." Strikt is de afspraak met zijn vrouw om per seizoen mee te gaan naar maar drie uitwedstrijden. Hij miste zodoende de laatste keer dat de club een periodetitel won. ,,Toen lag ik met mijn vrouw in bad."



Stress is er ook immer over de financiële huishouding van de club. ,,Sinds 1963 loopt Telstar langs de rand van de afgrond. Maar het is wel zo dat er langs die rand de mooiste bloemen staan. En af en toe mogen wij er eentje plukken. We blijven voortbestaan uit dankbaarheid. Afhankelijk als we zijn van tien mensen die absoluut niet weten wat ze vrijdag moeten doen als de club niet meer bestaat."



En dus werken ze zich bij Telstar op kantoor 'de vinkentering' om ervoor te zorgen dat de club nog bestaat. De Waard somt op: ,,We hebben de jeugdopleiding weggedaan, het tweede elftal weggesaneerd en moeten eens in de zoveel tijd een ton uit de begroting krassen." Het credo is inmiddels: 'We betalen de crediteuren altijd, de vraag is alleen wanneer.'