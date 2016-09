Het fietsende mysterie

Quintana doet denken aan de Colombianen die in de jaren tachtig naar Europa kwamen. Ze werden escarabejos genoemd - kevertjes - vanwege hun manier van klimmen: krioelend, vliegend. Het was alsof ze drie paar beentjes hadden zodra de weg omhoog liep.



Maar Quintana is méér dan een klimmer. De ouderwetse Colombiaanse klimmers verloren tientallen minuten in vlakke etappes en werden in de tijdritten zoek gereden. Dat is bij Quintana niet het geval. Door zijn jaren in een Europese ploeg is hij vrij compleet als ronderenner. Qua resultaten is hij voorgangers als Lucho Herrera en Fabio Parra al voorbij. Quintana werd tweede en derde in de Tour, won de Giro twee jaar geleden en sinds dit weekend staat ook de Vuelta a España op zijn erelijst.



De afgelopen drie weken was Quintana nagenoeg gelijkwaardig aan Tourwinnaar Chris Froome. Bergop was Quintana iets beter, in de tijdrit sloeg Froome terug. De sleuteletappe van deze Vuelta was rit 15 - die naar de Alto del Formigal. Quintana reageerde er vlak na de start op een verrassingsaanval van Alberto Contador. Froome lette even niet op, zijn Sky-ploeggenoten zaten te tukken achterin het peloton. Toen ze op kop gingen rijden was de schade al niet meer te repareren. Die dag verloor Froome méér dan tweeënhalve minuut. En achteraf ook de Vuelta. Want in de eindafrekening komt hij in Madrid 1'20 tekort op Quintana.



Na afloop was er nauwelijks blijdschap te zien op het gezicht van Quintana. Dat is niet zo vreemd: er is sowieso vrijwel nooit emotie te zien op zijn gezicht. Wat hij denkt blijft vaak een raadsel. Een groot spreker is hij niet. Hij praat monotoon, hij zegt zelden iets dat de krantenkolommen haalt en als hij spreekt staart hij met grote ogen in de verte zonder te knipperen. Nairo Quintana is geen vedette, en hij zal het nooit worden ook. Dat hoeft ook niet. Hij is wielrenner. Meer dan dat heeft hij nooit willen zijn.