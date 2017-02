Het grote hart van Royston

Het was dinsdagmiddag en Royston Drenthe vroeg of we gingen lunchen. Goed, zei ik, en daar gingen we, slingerend door de Spaanse straten.

Zijn telefoon ging een keer of vier. Royston zei 'yo bro' dit en 'je weet toch'. Hij zwaaide naar een jongen op het zebrapad. De jongen zwaaide terug. Ze kenden elkaar, Royston wist niet meer precies waarvan, maar misschien wilde de jongen ook wel mee lunchen. Is goed, riep de jongen.



Weer telefoon. Royston toeterde een keer en nam op. We zaten niet in een Porsche Cayenne of een reusachtige Audi, maar in een zwarte Seat Ibiza zonder carkit, en dat had een heel logische reden, zei Royston: in dure auto's werd hij verdorie steeds herkend. Dan gingen de mensen naast hem rijden enzo. Veel te gevaarlijk.



We reden op een kruispunt af, maar in één ­beweging deed Royston nu drie dingen tegelijk.

1. Zwaaien naar een meisje op de stoep

2. Naar Piet Velthuizen bellen

3. Zijn Seat Ibiza achteruit dubbel op het zebrapad parkeren, opeens, recht voor de kruising, ­midden op straat.