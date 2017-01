Het geheim van de Premier League

Ronaldo & Messi

Er is nog slechts één aspect waarin de Engelse competitie achterblijft op vooral de Spaanse: de categorie absolute top, met name de Cristiano Ronaldo's en Lionel Messi's. Mede als gevolg daarvan zijn Manchester United en Chelsea de enige Engelse clubs die sinds 1992 de Champions League wonnen, allebei één keer. Internationaal zijn bovenal de Duitsers en de Spanjaarden aan de macht - en de Premier League heeft bepaald niet bijgedragen aan de ontwikkeling van het eigen Engelse talent.



Dit seizoen is bovendien de ontwikkeling zichtbaar dat de topclubs steeds gemakkelijker hun (uit)duels lijken te winnen. Chelsea won onlangs moeiteloos op bezoek bij Leicester City, nu weer een ouderwetse middenmoter: 0-3. Swansea City - Arsenal werd in dezelfde week 0-4, zonder ook maar een vleugje spanning.



Toch is de Engelse top juist veel breder dan in bijvoorbeeld Duitsland of Spanje, waar vooral Bayern München, Real Madrid en Barcelona de laatste tien jaar een ongekende voorsprong hebben genomen. Ook financieel gezien: in Spanje woedt al jaren een hevige discussie over de verdeling van de televisiegelden, waarvan het overgrote deel naar Real en Barça gaat.



In Engeland heb je goedbeschouwd een top 6, zowel sportief als financieel. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea en Arsenal, aangevuld met de relatieve nieuwkomer Tottenham Hotspur. Het levert bijna elk weekeinde wel een aantrekkelijk affiche op. Bovendien: de ongekende stunt van Leicester City droeg vorig seizoen alleen maar bij aan het gevoel dat alles mogelijk is in de Premier League.



,,Ook die ontwikkeling is geen toeval'', aldus Woerts. ,,Het is de strategie van het collectief. Daarbij helpt het dat de Premier League inmiddels zoveel geld genereert, dat je dat geld relatief eerlijk kunt blijven verdelen. En Hull City en West Brom krijgen óók een groot deel van de pot, mede omdat die pot zo gigantisch groot is. In Nederland bakkeleien we oeverloos over een heel klein bedrag, willen de kleine clubs almaar meer solidariteit, terwijl de top 3 steeds verder achterop raakt in Europa. Dat probleem speelt in Engeland niet.''



Bovendien: het geld wordt almaar rondgepompt in de Premier League. Clubs betalen elkaar enorme bedragen voor elkaars rechtsback of inschuivende libero. Woerts: ,,Maar als Ajax in Nederland een speler van PEC Zwolle wil kopen, vraagt PEC onmiddellijk het dubbele van de prijs.''



Is het dan alleen maar rozengeur, in de Premier League? Uiteraard niet. De hypercommerciële benadering van het voetbal heeft er toe geleid dat toegangskaartjes steeds duurder werden, en dat het Engelse voetbal steeds verder is afgedreven van zijn oorspronkelijke arbeiderspubliek. Het wemelt van de toeristen in de grote Premier League-stadions, iets wat de entourage bepaald geen goed heeft gedaan. Het is er stiller dan ooit.