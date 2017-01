'Het is zo stil in huis'

Tonny Vilhena schudt weer zijn hoofd. Alsof hij het nog altijd niet kan bevatten. ,,Het was een zware tijd, uiteraard allereerst voor mijn moeder, die veel pijn had, maar geen dag klaagde'', zegt hij. ,,Als ik naar Feyenoord ging, probeerde ik er zo min mogelijk aan te denken. Op het trainingsveld lukte dat. Voetballen werd een uitlaatklep, een manier om even aan iets anders te kunnen denken.''



Beslissing

In de periode dat zijn moeder steeds zieker werd, gebeurde er veel. Vilhena leek aanvankelijk te vertrekken bij Feyenoord en in de zomer werd hij international. Terwijl het EK in Frankrijk in volle gang was, besloot hij toch bij te ­tekenen in de Kuip.



,,Ik kon al die onzekerheid over mijn toekomst er gewoon niet bij hebben'', zegt hij. ,,En achteraf was dat de beste beslissing, deze club zit in mijn hart. Ik speel bij Feyenoord alles, de trainers en mijn medespelers steunden mij in de zware periode. En als ik de afgelopen maanden ergens alleen in Italië of Engeland had gezeten, was ik niet gelukkig geweest. We zijn een hechte familie, willen er nu voor elkaar zijn. Bij elkaar zijn.''



Zijn prachtige winnende treffer, op donderdagavond 15 september tegen Manchester United (1-0), was een familiemoment om te koesteren. ,,Mijn moeder lag die avond op bed, maar toen ik die bal erin schoot, kwam ze eruit'', zegt Vilhena. ,,Ze was zo blij. Dat we dat als gezin nog samen mochten meemaken, was prachtig.''



Anderhalve maand later was het voorbij, Jeannette raakte in een coma. ,,Feyenoord speelde op zondag in de Kuip tegen Heerenveen en Tonny wilde per se spelen'', zegt Toy. ,,Ik kon hem niet brengen, Jeannette ging zó snel achteruit. Joshua (zwager, red.) heeft Tonny opgehaald en naar de Kuip gebracht. Toen ik voor de televisie mijn zoon daar op het veld zag lopen, voelde ik zoveel trots. Niemand merkte iets aan hem terwijl de situatie thuis zo treurig was. Ongelooflijk eigenlijk.''