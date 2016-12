Het jaar van Robben: Ieder fit moment was een hoogtepunt

Voor Arjen Robben is 2016 een jaar om snel te vergeten. De aanvaller viel van de ene blessure in de andere en bekeek de meeste duels van zijn club Bayern München en Oranje vanaf de tribune of voor de tv.

Robben (32) komt tegenover Bild niet op een speciaal moment van het jaar. ,,Ik heb echt zware momenten gehad tijdens de blessures. Vooral als je dicht bij je rentree bent en opnieuw een terugslag kent. Daarom was iedere wedstrijd waarin ik fit aan de aftrap stond een hoogtepunt. In die duels heb ik een niveau gehaald waar ik tevreden over ben."

De Bedumer stond dit jaar maanden buitenspel met verschillende spierblessures. ,,Het is niet eenvoudig om op mijn leeftijd terug te komen van zware blessures. Dat is heel hard werken. Waar ik wel blij mee ben is dat ik er steeds meteen weer stond."

De cijfers van Robben bij Bayern doen dit seizoen niet onder voor zijn gemiddelde in eerdere jaren. In 14 duels trof de international zes keer doel en gaf hij zes assists. ,,Er zaten wel een paar aardige potjes bij, ja. En die doelpunten mochten er ook best zijn."

Robben twijfelt er niet aan dat hij in 2017 nog van waarde kan zijn voor zijn ploeg. ,,Ik ben weer fit en kijk er enorm naar uit."

