Het kan verkeren rond Van Praag

Mohammed Said al Sahaf. Kent u hem nog? Tijdens de Irakoorlog in 2003 stal deze Iraakse minister van informatie dagelijks de show door steevast te beweren dat de strijd perfect verliep voor het regime van Saddam Hoessein. ,,There are no tanks in Bagdad", riep 'Comical Ali', terwijl achter in beeld de Amerikaanse troepen oprukten. Ik moest aan hem denken toen ik vorige week het interview met Michael van Praag las.



De immer sympathieke bondsvoorzitter was boos en dus belde hij deze krant. Van chaos in Zeist was geen enkele sprake. Hooguit een imagoprobleem, maar dat werd niet veroorzaakt door de werkelijkheid. Het loopt juist hartstikke lekker in de Zeister bossen. Daar doet het ontbreken van een degelijk bestuur, een sterke raad van commissarissen, een krachtig technisch directeur en een bondscoach van Oranje niets aan af.



Ook de kritiek op zijn eigen persoon was volstrekt onterecht. Vooral het verwijt dat hij lange tijd niet bezig was geweest met het reilen en zeilen in Zeist. ,,Jullie kennen de feiten niet.'' Volgens Van Praag had hij altijd nauw contact onderhouden met de commissarissen en was hij altijd van alles op de hoogte.