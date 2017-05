Het klokkie is nu een drol

Onderschat Dumoulins poeppartij niet. Ik hoorde Bobby Traksel van Eurosport zich hardop afvragen wat de structuur van die drol was geweest? Dun had geduid op ziekte en dat had Dumoulin de Ronde van Italië gekost. De vorm is dus hoogstwaarschijnlijk vast geweest.



Ik vraag me af of Dumoulins resten er nog liggen. In de Tour van 1990 vond ik een rennershandschoentje van Laurent Fignon. Ik heb ook nog een bierflesje staan dat Feyenoorder Pierre van Hooijdonk direct na de UEFA Cup-overwinning op Borussia Dortmund in één teug leeg had gedronken. Dat zijn relikwieën.



Ik vraag me af of er een wielerfan is, eentje met gevoel voor drama en sporthistorisch besef, die Dumoulins heilige drol veilig heeft gesteld. Zo niet, moeten we dan niet heel snel op zoek naar die legendarische resten? Is ook weer eens iets anders. Ik bedoel, altijd zijn we maar met plasjes van wielrenners in de weer.