Het kón niet, maar gebeurde wél

15.41 uur

De 1-1 van Smeets in Doetinchem. Wat Toon Gerbrands zich nog goed herinnert, is dat achter hem op de tribune een vader en zoon zaten met een radio. Af en toe kreeg de directeur van PSV zo flarden mee van de wedstrijd van Ajax. Gerbrands heeft een dag eerder in AD Sportwereld verteld over zijn ervaring met 'halte 34'. De euforie van Cocu en PSV in 2007 was destijds zijn diepste teleurstelling, als baas van AZ. ,,Twee jaar later wonnen we gelukkig alsnog de titel. Daarom is 2007 geen levenslang trauma geworden voor mij. Maar ik weet nu voor altijd dat slotdagstress bestaat. En die stress kan vreemde dingen doen met mensen.''



Toegegeven: Gerbrands voelde hoe zijn hartslag omhoogging na dat plotselinge keerpunt op De Vijverberg. ,,Maar tegelijkertijd hoorde je via dat radiootje dat Ajax constant aanviel. En er waren ook nog 35 minuten te spelen. Ik, wij, iedereen in ons gezelschap dacht: Ajax maakt de 1-2 nog wel.''



In Eindhoven verandert er ook wat. Paul van Kemenade en zijn vrienden horen nu ineens zo veel herrie uit de stadstuinen rondom komen, dat ze besluiten toch maar even naar binnen te gaan. De tv aan. Twaalf minuten nog te voetballen, het zal toch niet?!