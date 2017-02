Het lag aan de gifgroene shirts

Ze werden afgeslacht, opgerold en ingeblikt. Toen de scheidsrechter affloot stond er 4-0 op het scorebord, maar Paris Saint-Germain - Barcelona had dinsdag ook zomaar in 6-0 of 7-0 kunnen eindigen. Barcelona werd zoekgespeeld. De verklaring was simpel. Het lag aan de shirts. De shirts ja. Die afzichtelijke, gifgroene shirts die eruit zien alsof ze te heet gewassen zijn. Die shirts die zó lelijk zijn dat je je netvliezen van je oogbollen wilt krabben en ze een week lang wilt laten weken in een badje van Glorix. Ik weet niet welke marketinggoeroe die uitshirts van Barcelona bedacht heeft, maar ze zouden de binnenkant van zijn huis in dezelfde godvergetengroene kleur moeten spuiten als die shirtjes - ik weet zeker dat hij binnen drie dagen gillend de deur uitrent om zijn excuses (,,Vergeef me! Vergeef me!") aan te bieden aan voetbalfans over de hele wereld.

Geloof ze niet, de sporters en ploegen die zeggen dat het niet belangrijk is hoe ze eruitzien. Sporters zijn wandelende modellen. Modepopjes zo ijdel als de stiefmoeder uit Sneeuwwitje. De gemiddelde voetballer gaat iedere week naar de kapper (Cristiano Ronaldo zelfs in de rust van een wedstrijd), olympische atletes stappen niet de baan op zonder lippenstift of nagellak die matcht met hun topje en Koen Verweij maakt meer duckfaceselfies dan een vijftienjarig schoolmeisje. Natúúrlijk willen ze sporten in een mooi tenue. Natúúrlijk willen ze niet voor de spiegel staan in een vaalgroen shirt. Ze willen trots en een tikje arrogant het veld of de baan op stappen, met een tenue waar de klasse van afdruipt.

Daarnaast is ook wetenschappelijk bewezen dat sommige kleuren beter zijn dan andere. De kleren van een sporter moeten zelfvertrouwen en gezonde agressie uitstralen. Voor een voetbalploeg is groen zo ongeveer de slechtst mogelijke kleur: niks vertrouwen, niks agressie - een schutkleur waarmee je je verstopt tussen de sprietjes van het gras.



Uit Duits en Engels onderzoek blijkt dat rood de beste kleur is. Bij boksen, taekwondo en karate krijgen sporters rood of blauw toegewezen: de rode winnen, zeker in partijen die relatief gelijk opgaan, vaker dan de blauwen. In de natuur precies hetzelfde: de mandrils met de roodste billen zijn het vaakst de alfamannetjes in de apengroep.



Als club ben je dus eigenlijk gek als je je spelers het veld op stuurt in een lelijk, vaal, groen shirt. Het zal bedoeld zijn om meer shirts te verkopen, maar in feite is het ontzettend onprofessioneel: je wordt er op het veld namelijk slechter van. En al is het maar een piepklein beetje - ieder beetje kan beslissend zijn. Natuurlijk zijn er vele succesvolle sporters of teams te verzinnen met shirts zo lelijk als de nacht. Denk aan het tenue van de wielerploeg van Mapei of het groene ABN-AMRO-uitshirt waarmee Ajax ooit de UEFA Cup won. Of aan het lelijkste Nederlands elftal-shirt ooit: dat van het EK van 1988, met die oranje blokjes. Ondanks dat lelijke shirt ging het op dat toernooi best goed.

Kun je nagaan hoe dik we hadden gewonnen met een mooi shirt.