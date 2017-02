Het maakt niet uit wat je roept

'Als ik werkzaam zou zijn in de voetballerij - wie weet straks als voorzitter van PSV - zou ik nooit naar de voetbalpraatprogramma's kijken. Je moet er geen boodschap aan hebben wat ze daar vinden. Ik begrijp überhaupt niet waarom mensen in de voetballerij dat wel doen. Vaak ontbreekt de relativering en regelmatig spelen belangen een rol. Het is een slangenkuil. Vaak denk ik, waar hebben we het over? Daarom heb ik mijn conclusies getrokken en stop ik er mee", aldus Ronald Waterreus in de zomer van 2014 over zijn vertrek bij Studio Voetbal.



Ondanks deze stevige woorden zien we de voormalige doelman van PSV weer overal opduiken met zijn meninkjes. Vorige week nog bij de Champions League op Veronica en afgelopen zondag bij Ziggo. De kans is groot dat u dat gemist heeft, maar Waterreus zat bij Rondo. Zeg maar het Studio Voetbal in de samenstelling waar hij destijds hard van wegliep, maar veel beter betalend en met veel minder kijkers. Waterreus speelde zittend op de studiovloer de fout van Zoet na. Op de achtergrond zag ik Wim Kieft mismoedig toekijken. Enkel een onzekere cabaretier met foute voetbalgrappen ontbrak nog.



Maar mijn verbazing ging vooral uit naar Ronald Waterreus. Persoonlijk was ik altijd een groot fan van zijn onafhankelijke houding als speler en begreep ik de teksten over zijn vertrek bij de televisie. Dat maakt zijn optredens van nu zo onbegrijpelijk. Drukte de hypotheek te zwaar? Wil hij geen voorzitter meer worden of vindt hij zijn mening plots wel relevant. Dat zal toch niet?