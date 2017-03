'Het mag niet meer alleen over mij gaan'

Natuurlijk, het was Kuyt wel zelf die, toen hij werd gepasseerd voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, zijn ontevreden gevoel onder woorden bracht voor diverse draaiende camera's. Dat werd een terugkerend item in de pers. ,,Ik merk gewoon dat mijn situatie heel veel mensen bezighoudt'', zegt Kuyt. ,,Dan is het beter om daar zelf niet meer te veel over te zeggen.''



Toch zou het ook heel gek zijn als er geen discussie ontstaat op het moment dat boegbeeld Kuyt niet meer de status van basisspeler heeft. Kuyt snapt de gedachte. ,,Het is natuurlijk ook een vorm van waardering als mensen het over jou en jouw situatie hebben, dat is gewoon zo. Maar mijn doel is dat jullie schrijven en de mensen op televisie praten over wat Dirk Kuyt op het veld laat zien. Dat alles wat eromheen gebeurt, gewoon geen issue meer is. Maar het klopt wel dat als mensen er veel over praten en veel over schrijven, dat het iets zegt over wat je als voetballer allemaal hebt bereikt.''



En zelfs als Kuyt tot half mei nauwelijks nog de hoofdrol zou kunnen opeisen, zal het Legioen de handen stuk klappen op het moment dat de aanvoerder het bordes op de Cool-singel betreed. Want het was Kuyt die de lat hoger legde in Rotterdam, die na de bekerwinst onomwonden aangaf dat het elftal nu de landstitel moest veroveren. Dat is de aanhang van Feyenoord niet vergeten.