Het mirakel van Leicester City is aan erosie onderhevig

,,In de eerste maanden na het kampioenschap kwamen we handen tekort om levensechte vossen, logo's of gezichten van spelers op de huid van klanten te zetten", vertelt ze. ,,Nu het slecht gaat, gebeurt dat hoogstens één keer per maand." Fellows haalt haar schouders erover op. ,,Ik snap sowieso niet dat mensen voetbaltatoeages willen hebben. Wij leggen ons liever toe op echte kunst."



Het wonder van Leicester City valt op muren en gevels in het centrum nog wel terug te vinden. Het stadsbestuur gaf artiesten de opdracht hun fantasie te botvieren. Het enthousiasme voor de resultaten neemt zienderogen af. Tom Brucciani, die een metershoog paneel van Claudio Ranieri als Julius Caesar op een van zijn panden liet aanbrengen, is het al beu. ,,Het moet twee jaar blijven hangen van de gemeente, maar daarna gaat het zeker weg", geeft hij aan.



De eigenaar van een Italiaanse delicatesseketen wordt kriebelig van de aanblik, nu degradatie onafwendbaar lijkt. ,,Eerlijk gezegd denk ik dat de mensen het ook zat worden. Het voelt niet als verraad." Brucciani, wiens opa van Italië naar Groot-Brittannië emigreerde, is lang niet de enige inwoner van Leicester die zich voorzichtig distantieert van de club. Zelfs rond het King Power Stadium weigeren velen hun liefde voor de kampioen uit te spreken.



Louis Timson (17) hoort de afvalligen met een grimlach aan. ,,Als successupporters het laten afweten, kan ik eindelijk een seizoenkaart krijgen", zegt hij hoopvol. ,,Al is die waarschijnlijk voor het Championship." De tiener, door zijn moeder naar het stadion gereden, belooft The Foxes trouw. ,,We wisten allemaal dat de landstitel iets eenmaligs zou zijn. Voor mij betekent degradatie niet het einde van de wereld. Al verdwijnt de glans van ons mirakel dan wel."



Toch bemerkt Timson enige afstomping. ,,Ranieri was vorig jaar voor mij en mijn vrienden een heilige. Nu hopen we dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt. Niet voortijdig. Hoe slecht het nu ook gaat, we zijn hem eeuwige dank verschuldigd." Of de Italiaan die kans krijgt, is onduidelijk. Eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha zat zondag in Wales hoofdschuddend met een asgrauw gelaat op de tribune bij de verloren wedstrijd bij Swansea City (2-0).