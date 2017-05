Het moet nu maar gebeuren

Maar toch dacht je daarna: hier ben ik voor gemaakt?

,,Twaalfde in mijn eerste grote ronde. Ik dacht: dit is een goede indicatie van wat ik in de toekomst kan.''



Eigenlijk zou Oscar Freire ook rijden, maar op het laatste moment ging er iemand anders mee.

,,Klopt, Steven Kruijswijk. We hadden een vrijbuitersploeg en vertrokken zonder verwachtingen. Steven zat vaak mee in ontsnappingen, reed ook top 20 en werd een keer derde.''



Hebben zijn prestaties in de Giro van vorig jaar jouw ogen geopend?

,,Ik was wel verrast dat hij het zo goed deed en gewoon bijna die Giro ging winnen. Dan denk je wel: wat zou ik in de Giro kunnen? Als Steven op zijn fiets was gebleven, had hij daar gewoon gewonnen. Hij was de sterkste, ook die laatste week. In de jaren ervoor reed hij goed, maar dit was weer een stap verder.''



Tom Stamsnijder, in 2010 ook bij jullie in ploeg, vertelde tijdens de Giro van vorig jaar dat Kruijswijk en ook jij nog lang niet aan jullie top zitten en dat jullie ontwikkeling als ronderenner stap voor stap gaat. Van top 10, naar het podium en dan misschien zelfs naar winst in een grote ronde. Hoe zie jij dat?

,,Dat podium moet maar een keer gebeuren. Dat zou het volgende stapje zijn. Ik was er vorig jaar in de Tour heel lang dichtbij. Hopelijk is het podium de eerste stap en ga ik er daarna nog een maken. Je weet nooit waar de grenzen van je lichaam liggen, maar ik ben de afgelopen jaren lichamelijk sterker geworden. Dat kwam er afgelopen Tour heel goed uit.''



Je hebt veel van de Giro-etappes verkend.

,,Dat wilde ik ook, omdat ik maar één keer eerder de Giro heb gereden. Ik ken Italië niet zo heel goed en wilde wat extra ritten verkennen. Ik heb dat vorig jaar voor de Tour ook gedaan. Dat beviel goed en gaf me rust. Aankomsten bergop verkennen kan nuttig zijn, maar ik geloof nog meer in het verkennen van afdalingen en zeker de tijdritten. Eigenlijk weet ik nu al precies met welk verzet en welke wielen ik die tijdrit ga rijden en daar hoef ik op die dag niet meer over na te denken.''



Je rijdt niet met de sterkste ploeg om je heen, omdat Trek ook met Contador start in de Tour.

,,Dat is het nadeel, dat we iemand hebben die de Tour kan winnen en we daar een heel sterke ploeg moeten hebben. Maar in deze Giro zullen sterke ploegen als Sky en Movi­star de koers controleren. Daar moeten wij van profiteren. En als er nog vijf of tien man over zijn, is normaal gesproken iedereen alleen. Ik houd ook wel van die man-tegen-man- gevechten.''



Is er deze Giro met zo'n sterk deelnemersveld een topfavoriet?

,,Nairo Quintana, omdat hij er het hele jaar bovenuit steekt. Maar voor mij is Dumoulin ook een topfavoriet. In die twee tijdritten, bij elkaar zeventig kilometer en redelijk vlak, gaat hij misschien wel vijf of zes minuten pakken op sommige renners. Maak dat maar eens goed. Als hij elke aankomst bergop een half minuutje verliest, staat hij er nog steeds heel goed voor.''



Concurrenten roemen jou om je verbetenheid, je breekt niet. Heb jij daar een verklaring voor?

,,Dat is karakter. Dat heb ik altijd wel gehad. Ik kon altijd slecht tegen mijn verlies. Vroeger al, met voetbal was ik ook heel fanatiek. Maar ook thuis met spelletjes, als ik verloor vlogen de speelstukken over de tafel. Wilskracht is een van mijn grootste wapens. Ik heb ook nooit moeite met trainen. Zeker naar lange trainingen kijk ik uit. Ik wil mijn lichaam afmatten en de grenzen opzoeken. Ik kan heel goed afzien in de koers. Met een hartslag van 180 denk je over weinig meer na. Dan is het gewoon: volle bak. Je denkt in zo'n laatste twee kilometer van een klim alleen: ik moet naar de top. Natuurlijk praat ik dan tegen mezelf. Zo van: 'Nu erbij blijven, dit is het moment.' Al ziet het er niet uit, dan weet ik toch nog ergens iets vandaan te halen. Ik ga altijd door, ook als ik een mindere dag heb. Of ik kom terug, nadat ik ben gelost. Ik geef nooit op.''