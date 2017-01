Het record van de glimlach

Het is een triomfantelijk jaar. Vanavond kan de Fransman als trainer het nog verse record verbeteren dat collega en rivaal Luis Enrique met FC Barcelona heeft neergezet. Liefst 39 wedstrijden (in alle competities) is de Koninklijke nu ongeslagen, even lang als Barça vorig seizoen. Dat was een reeks die uitgerekend door het Real van Zidane werd doorbroken, met een 1-2 in Camp Nou.



Een paar dagen later verloor Real onverwacht in de Champions League van Wolfsburg (2-0). Dat was op 6 april en dat was de laatste nederlaag van de Madrilenen. Er volgden 30 overwinningen en 9 remises, 112 doelpunten voor, 36 tegen. De Champions League, de wereldbeker, nu een ruime voorsprong in de Primera División en vanavond een vrijwel zekere plaatsing voor de kwartfinale van het Spaanse bekertoernooi, na de 3-0 tegen Sevilla in de heenwedstrijd.