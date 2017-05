Het schitterende mysterie Dolberg

De songfestivalmeisjes uit Fijnaart waren donderdag amper begonnen met zingen, of Kasper Dolberg rende schuin op keeper Anthony Lopes af, als een eenzame hardloper in het Rhône-dal.



Het was mij totaal ontgaan, dat van dat songfestival althans, maar veel mensen ontdekten er een wonderlijk dwarsverband in, zo las ik nadien op Twitter. Ajax dat scoorde terwijl OG3NE aan het zingen was: dat moest haast wel een teken van boven zijn. Een hogere macht. Een knipoog van het Opperwezen.



Persoonlijk lijkt me dat onzin, het was slechts ordinair toeval, maar ergens snap ik de gedachte. Dolberg heeft wel iets van een buitenaardse figuur, OG3NE zou ook de naam van het nieuwste model ruimteschip kunnen zijn.



En dan dat doelpunt hè. Een balletje wars van natuurwetten. Een trekstoot als aanklacht tegen de fluctuatie-dissipatiestelling van 1928. (Voor meer informatie: Wikipedia).



Over jonge Ajax-voetballers dienen we terughoudend te zijn, voor je het weet worden ze opeens 'Godenzonen' genoemd, en anders wel 'De Nieuwe Cruijff'. In het geval Dolberg geldt dat niet anders, zij het met één verschil: zelf is hij niet onder de indruk.



Nog niet een beetje.



We mogen het zo onderhand wel als een feit beschouwen: Kasper Dolberg uit Voel, Midden-Jutland, is niet te raken, niet te beïnvloeden, niet warm of koud te krijgen.



Na afloop van Olympique Lyon-Ajax stond hij in de catacomben als een lieve, zachtjes pratende robotjongen. Zijn haar zit altijd alsof hij net gedoucht heeft, zijn ogen staan koel, bijna dwars door je heen kijkend.



Zijn meest sentimentele, hartroerende quote was deze: ,,Ik ben blij.''