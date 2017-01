'Het tennis mist rumoer'

Hij geniet van zijn rol, maar tegelijk is hij kritisch op zijn sport. ,,Er mag wel wat meer rumoer in het tennis zijn'', vindt de man die tijdens zijn carrière regelmatig met rackets smeet, schold en overhoop lag met de scheidsrechters, zoals op Wimbledon in 1981 (met de legendarische kreet 'You cannot be serious!').



,,In mijn tijd hadden we het geluk dat we met onze koppen op de covers van tijdschriften kwamen en dat de verschillen tussen spelers werden uitvergroot. Tegenwoordig is het tennis doorgeslagen in regels en gedragscodes. Spelers lijken steeds meer op elkaar, terwijl we behoefte hebben aan persoonlijkheden. Die trekken de aandacht van sponsors, media en vooral ook van kinderen.''



McEnroe hoopt daarom dat de jonge Australiër Nick Kyrgios het licht ziet. ,,Ik hou van zijn fanatisme en herken soms mijzelf zelfs in hem. Dat moet hij ook altijd vasthouden. Maar dat hij het soms gewoon op de baan al opgeeft en dat hem dat niets interesseert, vind ik onbegrijpelijk.''