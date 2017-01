Het voetbal bood me troost

Het was niet dat onbestemd naderende grote onheil, maar het verdriet loog er niet om. Een oude vriendin stierf uit het niets een zelfgekozen dood. Een stomp in de maag. Ze is niet de eerste dierbare dode, maar wennen doet het nooit. Wie geen talent heeft voor het op een zuipen zetten of drugs gebruiken, die zoekt verstrooiing. 's Nachts vol gas over de snelweg werkt. Harde muziek ook. Het was niet genoeg. Je probeert er de moed een beetje in te houden, maar hoe? Voetbal kijken dan maar?



Het zat mee dit weekend. Bij mijn eigen club scoorde een voetballer die door sommige supporters al is verguisd. Ik veerde op, ik maakte geluid. De speler maakte een Afrikaans vreugdedansje. De dood was alom aanwezig en toch ervoer ik opluchting.



FC Utrecht - Ajax werd meeslepend. De winnende goal van een van mijn lievelingsspelers werd door de trainer van de tegenpartij afgedaan als 'zondagsschot'. Ik wond mij op. Wat een slechte verliezer, die nep-Pep. Zoals meneer Schöne de bal vanaf 18 meter raakte, dat was technisch volmaakt. Dat had met geluk helemaal niets te maken.