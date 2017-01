'Het wordt beslist in de bovenkamer'

Sentiment

Een discussie zoals deze vangt het sentiment rondom Feyenoord in meerdere opzichten, als een soort ongenode erfenis uit het verleden. Het is blijde verwachting en stille hoop, maar altijd met een rem erop. Uit zelfbescherming gaan veel Feyenoord-fans ervan uit dat het vanzelf weer mis zal gaan.



,,We willen tot het eind blijven meedoen om de titel'', zei technisch directeur Martin van Geel deze week nog, voorzichtig zoals wel vaker. Maar gechargeerd gezegd: hoe hardnekkiger je tegen jezelf zegt dat je rustig moet blijven, des te eerder ga je hyperventileren.



Tegelijk bieden de droge feiten vrij weinig aanleiding tot fatalisme. De Rotterdamse ploeg staat niet alleen al vanaf dag 1 bovenaan, Feyenoord heeft ook een relatief ervaren selectie, die weinig weggeeft en gemakkelijk scoort. ,,Maar Feyenoord kan straks in een situatie komen die nieuw voor ze is'', zei PSV-trainer Phillip Cocu deze week, op trainingskamp in Jerez de la Frontera. ,,Die psychologie kan een rol gaan spelen.''



Bij uitdager Ajax weerklonk afgelopen week vooral vertrouwen, alsof de achterstand van vijf punten (plus een minder doelsaldo) vanzelf verdwijnt als de Amsterdammers zélf hun niveau halen. Bij Ajax leeft de historie in precies omgekeerde zin, bewust of onbewust: Feyenoord zal straks vanzelf een keertje bezwijken onder de druk. ,,Vroeg of laat gaan zij morsen'', zei Lasse Schöne vorige week, terloops haast.



Toch zijn daar in het heden weinig echt concrete aanwijzingen voor. Want hoe 'nieuw' is de huidige ­situatie eigenlijk voor dit Feyenoord, bijvoorbeeld in vergelijking met Ajax, op papier de belangrijkste concurrent? De Amsterdammers hebben maximaal vier spelers in de reguliere basisploeg die ooit kampioen zijn geworden: Davy Klaassen, Lasse Schöne, Nick Viergever en Jöel Veltman.



Feyenoord heeft er drie, met Dirk Kuyt, Nicolai Jørgensen en de straks terugkerende Kenneth Vermeer, aangevuld met een staf die weet wat het vraagt om prijzen te winnen. Giovanni van Bronckhorst, Jean-Paul van Gastel en Jan Wouters wonnen diverse kam­pioenschappen als speler. Dus hoe relevant is het dan dat het Legioen met angst en beven vooruitkijkt naar de komende maanden?



,,Dit team heeft absoluut een zekere onverstoorbaarheid in zich'', denkt oud-coach Leo Beenhakker, in 1999 de laatste kampioenstrainer van Feyenoord. ,,En precies dat heb je nodig om de druk van het publiek en van de buitenwereld buiten de deur te houden. Als je zag hoe ze reageerden op slechte beurten tegen Fenerbahçe en ook Go Ahead Eagles, dan is er weinig aanleiding om te denken dat ze nu opeens in paniek zullen raken.''