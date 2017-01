'Het wordt weer tijd voor de eredivisie'

Het mag vanavond dan wel niet afgeladen zijn daar in het stadion aan de boorden van IJsselmeer, de hunkering naar de eredivisie is er wel degelijk. In 2008 speelde de club voor het laatst op het hoogste niveau. Niet eerder in de historie speelde Volendam zo lang onafgebroken in de eerste divisie.



,,De club hikt er tegenaan", weet Kwakman. ,,Ook omdat het steeds niet lukte de laatste jaren. Alles is op orde hier. Kijk naar het stadion. Twee hoeken zijn dicht. De businessruimte is vernieuwd. Het wordt wel weer een keertje tijd. Niet dat we dan zomaar even een stabiele middenmoter worden, maar kijk naar een club als Excelsior. Die blijven er toch ook een aantal jaren in? Af en toe denk ik wel, er mag wel een beetje meer daadkracht komen hier."



Maar voorzitter Kras houdt de hand op de knip. Logisch, vindt de preses. Hij redde de club ooit van de ondergang. ,,Maar dat laatste zetje maakt promotie misschien net aan mogelijk", zegt Kwakman. ,,In de play-offs komen is namelijk geen kunst", weet Tol. ,,Maar dat laatste zetje naar die eredivisie, die finale van de play-offs, dáár gaat het om."



Het bekerduel met Sparta? ,,We hadden het slechter kunnen treffen met de loting", denkt Kwakman. ,,Maar Sparta zal hetzelfde denken. Tot nu toe hebben we alleen nog maar thuis gespeeld in de beker." Kras: ,,Laat die mazzel nog maar even aanhouden."