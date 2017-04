Hij was niet zo moeilijk te herkennen gisteravond; het karakteristieke hoofd van De Grote Kale Leider. In december vorig jaar was hij voor het eerst sinds zijn gedwongen vertrek al even terug op een reguliere publiekstribune in de Kuip, toen 'incognito' met zijn kleindochter voor het thuisduel met Sparta. De nu 73-jarige Van den Herik, die zijn club met liefst 8-0 zag winnen, droeg een pet op zijn hoofd, maar werd ook die dag al volop herkend door de supporters van Feyenoord in vak BB. Zijn entree voor het duel met Go Ahead Eagles lag gisteravond gevoeliger, juist omdat hij nu door het hoofdgebouw naar binnen stapte, tussen clubbestuurders, sponsors, genodigden, geldschieters en clubmensen door. Van den Herik vertrok in 2006 in een sfeer van bestuurlijke en financiële problemen en werd nadrukkelijk de deur gewezen door de toenmalige nieuwe beleidsmakers, onder wie ook oud-voorzitter Gerard Kerkum. Ook het Legioen keerde zich destijds tegen Van den Herik, onder andere met spreekkoren en spandoeken.

Nooit meer werd de zakenman daarna uitgenodigd door de clubleiding van Feyenoord, ook niet voor het eeuwfeest van de club in 2008. De oud-voorzitter zelf had jarenlang 'geen behoefte' terug te keren in de Kuip en hij was bovendien slechts sporadisch in Nederland. Van den Herik woont en leeft afwisselend in Zwitserland en de Verenigde Staten en heeft huizen in de onder andere Frankrijk en Antwerpen. Pas sinds een paar jaar is hij weer af en toe in Rotterdam, veelal bij familie.



,,Ik ben hier toevallig een paar weken en een vriend vroeg me of ik meeging'', aldus Van den Herik. ,,Waarom ook niet, dacht ik. Het leek me wel gezellig.''