Hoe een voetnoot de Giro won

15 mei Trevi

Kijk, met zo'n opkomst bij persconferenties had Dumoulin rekening gehouden. Dit is waar hij ook van geniet. Iedereen is op de rustdag uitgerukt om alvast vooruit te blikken op zijn eerste roze trui deze Giro. Want als Dumoulin een tijdritparkoers had mogen uittekenen, dan had hij ook voor die 39,8 kilometer tussen Foligno en Montefalco gekozen. Het hoge woord komt eruit. ,,Ja, ik wil morgen die roze trui.''



16 mei Montefalco

Wat een dreun! Iedereen wist vooraf dat Dumoulin deze dag zou aangrijpen voor een machtsovername. Maar dat hij ruim twee minuten pakt op Nibali en bijna drie op Quintana, is boven ieders verwachting. ,,Met de beklimming van Blockhaus heb ik mezelf nog meer verrast'', zegt Dumoulin onderkoeld. Juichend op het podium in de roze trui slaat hij bijna de rondemissen omver.



19 mei Reggio Emilia

De etappe is een ode aan Fausto Coppi. Op verzoek van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport en de Giro-organisatie gaat Dumoulin voor de start naar het graf van de wielerlegende. Il Bello is bezig de Italiaanse harten te veroveren. De etappe van twee dagen eerder was een eerbetoon aan Gino Bartali. Toen maakte Dumoulin goede sier door te zeggen dat hij het boek 'De leeuw van Toscane' had gelezen. Maar tussen ons, zonder dat ze het in Italië horen: Dumoulin heeft maling aan al die hommages. Bartali-etappe, Coppi-rit, voor hem zijn het gewoon wedstrijdkilometers.



20 mei Oropa

Alsof Quintana in de tijdrit al niet genoeg op zijn falie heeft gehad. Op de klim naar Oropa opent de Colombiaan de aanval op de roze trui. Dumoulin countert, rijdt daarna bij Quintana weg en wint de etappe. Nu is voor iedereen duidelijk: Dumoulin kan de Giro winnen. Na de rit windt Dumoulin zich op. Hij moet 400 meter omhoog, weer op de fiets, want de persconferentie is boven in een bedevaartsoord. De volgende dag in Bergamo blijft Dumoulin uit protest in de finishstraat. Zittend op een stoel, terwijl hij uit een tupperwaredoos rijst met broccoli lepelt, staat hij de pers te woord.



21 mei Bergamo

Nadat Dumoulin opnieuw een gevaarlijke etappe heeft overleefd, schuift hij na de finish gelijk aan bij het populaire wielerprogramma Processo alla Tappa. Presentatrice Alessandra de Stefano heeft Dumoulin een dag eerder in een telefonisch televisie-interview dringend verzocht langs te komen. 'I'll wait for you tomorrow.'' Zeg dan nog maar eens nee.



