Hoe Feyenoord kampioen wordt

Op Het Kasteel liep ik negen dagen geleden Martin van Geel tegen het lijf. Het was in de rust van Sparta-Feyenoord onder 19 jaar. Een schokkende ontdekking: geen van de spelers zou het eerste elftal kunnen versterken. Bij beide clubs was me niet één uitzonderlijk talent opgevallen.



Misschien deden ze wel mee en waren ze uit vorm, de toekomst zal het leren, ik heb de opstelling bewaard. Er konden die dag nog spelers worden gehuurd of gekocht. Ik vroeg aan Martin van Geel of hij er verstandig aan deed om geen extra middenvelder aan te trekken nu het landskampioenschap gloorde, eentje die even goed was als El Ahmadi, Toornstra en Vilhena.

Met deze voorsprong is een sterke bank een garantie voor de titel. De technisch directeur van Feyenoord schudde zijn hoofd. 'Zeg maar wie dan?' Ik zei dat ik aannam dat Feyenoord over genoeg namen beschikt die Feyenoord kunnen versterken.



'Tuurlijk, hebben we die. Maar die zijn jong en dus nog niet zo goed als de spelers die jij net noemt. Of ze zijn te duur. De meeste spelers zijn voor Feyenoord onbetaalbaar. We schrijven zwarte cijfers, meer dan een paar miljoen kunnen we nu niet investeren - nou, daar haal je geen grootheid voor en in de schulden steken we ons niet meer. Dat is een bewuste keuze.'



Dat klonk verstandig. De naam Tapia viel. Ik zei dat die jongen tegen Go Ahead en Vitesse - verloren wedstrijden - had blijk gegeven ongeschikt te zijn. Van Geel zei nog wel in hem te geloven. Ik betwijfelde of hij dat meende, maar ik begreep wel dat hij dat zei.