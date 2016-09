Hoe Joops 'dream' nachtmerrie werd

Sportverslaggeefster Fardau Wagenaar schetst hoe lastig het was om de gevierde club en zijn voormannen kritisch te benaderen, tegen de stroom van eerder succes in. Zij geeft een mooi voorbeeld van grootheidswaan: bij thuiswedstrijden stonden prikkertjes met de logo's van beide clubs op de hapjes, alsof Twente Barcelona was. Realiteitszin was zoek. ,,Alles sloeg door. Wij zijn gaan denken: hier klopt iets niet.'' Dat bleek akelig te kloppen.



Onschuld

Dan, aan het eind van de film, kruisen Munsterman en Dijkstra toch de degens. ,,Wat brengt jou ertoe te zeggen: het is allemaal die klootzak zijn schuld? Het lijkt wel of we gefraudeerd hebben'', opent Munsterman het telefoongesprek.



Hij wast z'n handen in onschuld. ,,Ik ben de enige die verantwoordelijkheid heeft genomen. Ik ben de enige die fatsoenlijk is, die twaalf jaar voor niets heeft gewerkt, zestien uur per dag.'' De miljonair klopt zich op de borst als sponsor. ,,Ik heb er nog 2 miljoen ingestopt. Jij ook?'' bluft hij tegen de verbijsterde reporter.



Maar die bluf is schijn. De oud-voorzitter eindigt huilend en met een hartenkreet. ,,Ik blijf van je houden'', zegt Munsterman tegen Dijkstra. Net als die zondagmiddag in Breda huilt hij, maar vreugdetranen zijn het nu niet. Hij houdt van de club, zegt hij.