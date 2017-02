Hoe Kramer en Wüst al tien jaar de winter beheersen

Tien jaar later, Gangneung, Zuid-Korea.

De jeugdigheid in hun gezicht is verdwenen. Sven en Ireen zijn geen 20 meer, maar 30. Verder is er weinig veranderd. Ja, de tegenstanders. Op Shani Davis en Claudia Pechstein na is bijna iedereen uit die tijd afgehaakt. In de Koreaanse hotellobby's zitten en spreken dezelfde zelfverzekerde atleten.



Kramer staat, allround en afstanden opgeteld, inmiddels op 25 wereldtitels, Wüst op 15. Sinds het ophouden van TVM in 2014 zijn hun wegen gescheiden. Maar ze zullen voor altijd aan elkaar verbonden blijven. De beste schaatser aller tijden en de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit. Geert Kuiper, nu bondscoach en in 2007 assistent-coach bij TVM, heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt.



,,Dat ze veel talent hadden, wisten we. Dat ze iconisch zouden worden en de sport tien jaar lang in hun greep zouden houden, kon je natuurlijk niet voorspellen. Zeker niet als je had geweten welke diepe dalen ze ook hebben gekend. Ik dacht dat Sven misschien naar het niveau van Rintje Ritsma kon groeien. Maar hij ging nog veel verder.''



Wat maakt de twee zo uniek? Voor Kuiper telt één ding: de wil om te winnen. ,,Dat spraken ze als A-junior al uit. Maar dat die honger na ruim tien jaar en al die titels nog niet is gestild, nog niet met één procent is afgenomen, is echt uniek. Altijd maar blijven leveren en de concurrentie frustreren, dat is heel knap. Al doen ze het op hun eigen manier. Ireen kan iets in zichzelf oproepen om haar tegenstander echt even een paar minuten te haten. Bij Sven is het speelser, dat is gewoon een alfamannetje. Maar buiten het ijs is hij bijna een freakshow. Die kan het schaatsen misschien één week per jaar loslaten. Ireen is wat losser, kan gemakkelijker ontspannen. Maar dat komt ook omdat Sven nog wel iets grootser is, die kan in Nederland echt nergens ongemerkt wat doen. Zeker niet, omdat hij overal ogen en oren heeft en de gehele wereld meekijkt. Daar heb je echt last van.''