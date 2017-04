Hoe moeten we naar Gilbert en Valverde kijken?

En toen, een paar minuten nadat Alejandro Valverde tegen de Muur van Hoei omhoog was gevlogen en zijn tegenstanders had vernederd alsof het kleuters op fietsjes met zijwieltjes waren, kwamen de vragen.



Of het wel kon wat hij deed. Of hij aan de dope zit. Of we juist niet een keer kunnen ophouden met oude koeien uit de sloot halen. En de meest gestelde: op welke manier moeten we nu eigenlijk naar Valverde kijken?

Het zijn vragen waarop de antwoorden nagenoeg niet te vinden zijn. Maar ik snap waar ze vandaan komen. Ik heb ze zelf ook als ik Valverde op zijn oude dag week in week uit met de wetten van het huidige wielrennen zie spotten. Maar ik heb ze net zo goed als ik Philippe Gilbert in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race tekeer zie gaan. Zijn die twijfels eerlijk? Terecht? Ik weet het niet en ik zal er vast ook gezeik mee krijgen dat ik ze hier opschrijf - maar dat is geen reden om het niet te doen.



Je hebt wielerfans in alle soorten en maten. Van struisvogels tot moraalridders en alles wat er tussenin zit. De een kijkt het liefst met zijn kop in het zand naar de koers, de ander met een geheven vingertje. Zelf hoor ik tot de categorie van de moraalridders. Het huidige wielrennen is een stuk schoner dan vóór de invoering van het bloedpaspoort, maar ik kan niet naar wedstrijden kijken zonder twijfels en vragen. Daarvoor is het recente verleden van het wielrennen te zwart.



Maar ik probeer het wel te doen op basis van bewijs. Een renner die hard rijdt is niet per definitie verdacht of schuldig. Ook niet als hij voor een dubieuze ploeg rijdt of uit een land komt waar doping gezien wordt als part of the job. Maar wél als er positieve plasjes of belastende verklaringen opduiken. Bij mij komen de vragen over Valverde en Gilbert daaruit voort. Valverde was klant bij Fuentes en weigert erover te praten - hoe weten we of hij nu anders over doping denkt dan tien jaar geleden?



Over Gilbert hebben verschillende bronnen verklaard dat hij bij Lotto met vervalste cortisonenattesten reed - maar ook hij zegt er geen woord meer over. Iedereen verdient een tweede kans, maar wat mij betreft alleen als je open en transparant bent over wat je verkeerd hebt gedaan. De vragen van kritische wielerliefhebbers blijven open staan, zolang ze niet worden beantwoord.



Ik zal niemand vertellen hoe hij of zij naar de koers moet kijken. Of je nu eindeloos over geloofwaardigheid wilt discussiëren of liever met je kop in het zand geniet - even goede vrienden. Ik kan het alleen maar voor mezelf uitmaken. En voor mij is het antwoord op de vraag hoe ik naar renners als Valverde en Gilbert kijk na veel wikken en wegen duidelijk.



Met scepsis.