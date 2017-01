Hoe Pep wint van Pep

,,Ons aandeel aan de bal was zwak'', zegt Pastoor na afloop van de 1-2 nederlaag, in modern trainersjargon. En: ,,We willen regelmatig laag staan, maar de bal had wel wat eerder onder druk gemogen.'' Ten Hag op zijn beurt heeft het over 'restverdediging', 'breedtespel', en over 'lef en oriëntatie naar voren toe'.



Pastoor is de meest begaafde spreker van de twee. Ten Hag is een man van staccato zinnen in stug Twents accent, die van nature de neiging heeft om wat weg te kijken van de camera.

Qua pr wint Pastoor op punten, zich volledig bewust van zijn rol als boegbeeld van de club.Maar op het veld toont Ten Hag zich zaterdag wederom de sterkste, daarbij geholpen door een kwalitatief sterkere spelersgroep. Eerder dit seizoen in Galgenwaard liep Sparta zelf volledig in de val, door zich rigoureus aan te passen aan het 3-5-2 van FC Utrecht, met een kansloze wedstrijd tot gevolg: 2-0. In Rotterdam wapent Sparta zich wél slim, door compact te spelen, loerend op de snelle tegenaanval.



,,Dat deden ze hartstikke goed'', vindt Ten Hag. De thuisploeg neemt na 26 minuten een 1-0 voorsprong door een goal van de Spanjaard Ivan Calero, maar na rust is FC Utrecht de betere ploeg. Aanvoerder Willem Janssen kopt de gelijkmaker binnen, daarna rest Sparta nog vooral het tegenhouden. ,,Je voelde het aankomen'', heeft ook Pastoor gezien. ,,Dat hebben we met onze wissels nog proberen te voorkomen, maar helaas.''



Een wissel van Ten Hag blijkt wél beslissend in positieve zin. De coach van FC Utrecht vervangt Richairo Zivkovic een kwartier voor tijd voor Kristoffer Peterson, een Zweedse aanvaller die amper speelde in de laatste maanden. ,,Hij had wat moeite met ons systeem'', aldus de trainer. Maar uitgerekend Peterson dwingt Sparta-routinier Michel Breuer vlak voor tijd tot een beslissend duel op snelheid. De aanvaller wint, tot dolle vreugde van Ten Hag, wederom winnaar in een broedertwist: 1-2.