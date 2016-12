Hoe Romário mij voor even een Brabander liet zijn

Allereerst wil ik zeggen dat ik niet voor PSV ben. Ik ben überhaupt niet voor een club, ik kom namelijk uit Leiden. Een stad waar ze een stevig potje kunnen roeien of rugbyen, maar ook een stad waar je het eerste elftal van de lokale voetbalvereniging UVS (Uit Vriendschap Saâm) kan bereiken door een bal in de juiste richting te schoppen zonder je evenwicht te verliezen. Wat mij overigens niet lukt, ik ben een hockeyer. Maar dat geheel terzijde.



Ik wil er alleen maar mee aangeven dat, als er in Leiden een betaald voetbal-vereniging zou zijn, ik ongetwijfeld supporter was geweest. Maar dat is dus niet het geval. Ik kan fanatiek juichen en ontroostbaar rouwen om Oranje, en hoop tegen beter weten in dat Nederlandse clubs het ver schoppen in Europa. Maar daar blijft het bij. Als het om eredivisiewedstrijden gaat, zijn alle clubs mij even lief. Dat was echter niet altijd zo.

Moe

In de jaren dat ik voetbal als kijksport ontdekte, zo rond mijn achtste, speelde er namelijk een kleine Braziliaan bij PSV. Hij luisterde naar de naam Romário de Souza Faria, en hij scoorde makkelijker een doelpunt dan een saucijzenbroodje bij de bakker op de hoek. Want Nederlands spreken, daar deed Romário niet echt aan.

Romário is de AC Milan-defensie te slim af.

Romário tijdens een van zijn favoriete trainingsactiviteiten. 'Romário een beetje moe', zover reikte zijn vocabulaire, en dat vond hij wel voldoende. Meer woorden had hij ook niet nodig om in Eindhoven dingen voor elkaar te krijgen. Trainers geven vaak hoog op over discipline en werklust binnen de selectie, maar als het gaat om een speler die elk weekend de toeschouwers op de banken krijgt, smelten deze principes als sneeuw voor de zon. Dus 'Romário een beetje moe' - met een Braziliaanse tongval uitgesproken - werd een gevleugelde voetbalkreet, maar nooit een reden om de kleine goalgetter aan te pakken.



Het is vandaag de dag misschien moeilijk voor te stellen, maar een eredivisiespeler die afkomstig was van een ander werelddeel was eind jaren '80 nog best een bezienswaardigheid. Oké, er kleeft geen Steve Mokone-verhaal aan Romário. Zo exotisch was zijn aanwezigheid nou ook weer niet. Maar een heuse wonderspits uit het voetbalwalhalla Brazilië betekende toch wel dat je een zakje Panini-plaatjes met verhoogde hartslag openscheurde. 'Zou-ie er tussen zitten?'

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van Romário bij PSV, zijn 'jour de gloire' zoals ze in plat Brabants zeggen, vond plaats op een grijze novemberdag in 1989. Die avond maakte hij in een Europacup I-duel Braziliaans gehakt van Steaua Boekarest. De landskampioen van Roemenië werd met 5-1 vermorzeld, en Romário tekende voor drie treffers. De andere twee goals - oogstrelende exemplaren trouwens - werden gemaakt door Juul Ellerman. Maar Ellerman was nou eenmaal niet het soort voetballer waarover je 27 jaar later moeiteloos wat lyrische teksten uit het mouwtje schudt. Dus met excuses aan Juul richten we ons weer op Romário.







Juichend met karakteristieke maillot (koud in Nederland) na één van zijn vele goals in Eindhovense dienst. Die derde goal van de Braziliaan tegen Steaua - de laatste van de avond - was exemplarisch voor het soort voetballer dat hij was. Cool, behendig, snel en slim. Eigenschappen die hij louter aansprak om doelpunten te maken. Alle overige aspecten van de voetbalsport liet hij aan zijn hardwerkende ploeggenoten. Romário werd al moe als hij naar dat gedisciplineerde geploeter kéék, laat staan dat hij er zich zelf aan bezondigde. Trucjes of andere gekkigheid hield hij ook niet zo van; die bal moest zo vaak mogelijk achter hulpeloze keepers verdwijnen, meer niet.

Daarmee was voor mij een knoop doorgehakt. Als iemand mij op school vroeg - en het werd daar om een of andere reden nogal vaak gevraagd - voor welke club ik was, antwoordde ik PSV. Ik probeerde in de tuin wel eens de magische stiftjes van Ajax-speler Dennis Bergkamp na te doen en was in gedachten Feyenoord-keeper Joop Hiele als we voetbalden op het plein, maar voor de buitenwacht was ik in elk geval in te delen bij een voetbalclub.

Een ontspannen pose, in het bubbelbad van de PSV-kleedkamer.

Onsterfelijk

En Romário speelde daar dus een doorslaggevende rol in. Nadat hij in 109 wedstrijden liefst 98 (!) goals had gemaakt in Eindhovense dienst, en talloze keren te laat, te dik en 'een beetje moe' was teruggekomen van vakantie aan de Copacabana, verkaste de spits in 1993 naar FC Barcelona. Ik verloor Romário wat uit het oog, zo in een tijdperk zonder internet of Ziggo Sport. Eén keer kwam ik mijn jeugdidool nog in volle glorie tegen, in de zomer van 1994.

Romário kust de wereldbeker. Tijdens het WK in Amerika ontpopte Romário zich tot een onsterfelijke held voor zijn landgenoten. De Goddelijke Kanaries werden na 24 jaar smeken en wachten eindelijk weer eens wereldkampioen. O Baixinho (Kleintje) eiste de hoofdrol op met vijf goals, de één nog belangrijker dan de ander. Eén van die doelpunten maakte hij in de kwartfinale tegen Nederland. Dat was voor het eerst dat ik niet kon genieten van Romário. Oranje werd mede door zijn toedoen uitgeschakeld. Na de mooiste tweede helft uit de WK-geschiedenis overigens, dat dan weer wel.

In Eindhoven speelde inmiddels een andere Braziliaanse goalgetter, de razendsnelle Ronaldo, maar toch ebde mijn voorkeur voor de PSV in de loop der jaren weg. Er zat nu eenmaal geen clubsupporter in mij verscholen.



Romário bleef voetballen tot na zijn veertigste, versleet clubs op alle continenten, en belandde uiteindelijk in de politiek. Af en toe kom ik hem nog tegen, met een uitspraak over een of ander sportschandaal in eigen land. De haren zijn dunner en grijzer, en ongetwijfeld zijn er wat kilootjes bijgekomen. Maar ik ga er vanuit dat scoren hem nog steeds geen enkele moeite kost.

Romário vandaag de dag, als politicus met bril.