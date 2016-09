Hoge verwachtingen rond Asensio in Spaanse ploeg

Spanje begint de kwalificatiereeks voor het WK 2018 vanavond in Leon tegen voetbaldwerg Liechtenstein. De Spaanse sportpers verwacht een basisplek voor Asensio. De linksbenige aanvallende middenvelder maakte op 29 mei van dit jaar al zijn debuut voor de nationale ploeg van Spanje in een oefenduel tegen Bosnië en Herzegovina, maar wanneer Asensio ook in een kwalificatieduel in actie komt zal de keuze voor Spanje pas definitief worden.



Julen Lopetegui, de nieuwe bondscoach van Spanje, is erg blij met de ontwikkeling van Asensio. ,,Hij is een speler die iedereen enthousiasmeert. Hij heeft een gouden toekomst voor zich, maar kan ook in het heden al van grote waarde zijn."



Real Madrid



Dat laatste bewees Asensio aan het begin van dit seizoen al in het shirt van Real Madrid, dat hem in 2014 overnam van zijn eerste club Real Mallorca. Vorig seizoen werd Asensio nog verhuurd aan RCD Espanyol, maar dit seizoen is hij een vaste waarde in het team van coach Zinedine Zidane. Asensio scoorde een wonderschone treffer in de strijd om de UEFA Super Cup tegen Sevilla en scoorde in de eerste competitieronde tegen Real Sociedad met een mooie stiftbal.



Ook enkele ploeggenoten van Asensio bij de Spaanse ploeg zijn erg benieuwd naar zijn talent. ,,Hij is een speler waar we allemaal opgewonden van raken. Je ziet direct dat hij iets bijzonders heeft," liet Javi Martinez van Bayern München weten. David Silva van Manchester City, een vergelijkbaar type speler, is iets voorzichtiger in zijn verwachtingen. ,,We houden zijn ontwikkeling allemaal scherp in de gaten, maar hij is nog jong en hij heeft tijd nodig."