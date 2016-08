Hogenkamp dik tevreden na stunt: Zit weer lekker in m'n vel

De Doetinchemse was dik tevreden met het resultaat en haar spel. ,,In de eerste set heb ik heel aanvallend spel afgewisseld met goed verdedigen, waardoor zij veel ballen moest spelen en fouten ging maken. Na die set onderbrak Watson mijn flow door een medische time-out te nemen. Toch bleef ik gefocust. Pas tegen het einde van de tweede set ging zij directer spelen en moest ik me even aanpassen."



Hogenkamp overleefde twee setpunten en maakte het daarna keurig af. ,,Winnen in twee sets geeft altijd een beter gevoel. En het was voor haar ook beter, lekker de schaduw in", doelde ze op het feit dat Watson last had van de warmte op Flushing Meadows.



Hogenkamp werkt sinds kort samen met tennistrainer Huib Troost en meereizend coach Roel Oostdam. Ze won begin deze maand het futuretoernooi in Koksijde en staat nu dus bij haar debuut in New York in de tweede ronde. ,,Ik zit weer lekker in mijn vel en dat zie je terug op de baan. Het is wel prettig dat het gelijk goed gaat met deze nieuwe trainers, want die garantie heb je nooit. Ik ben er heel positief over."