Hogenkamp kansloos onderuit in New York

Kiki Bertens en Robin Haase strandden bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar al in de eerste ronde.



Hogenkamp, de nummer 165 van de wereld, had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt. Daarin verraste de debutante in de eerste ronde de veel hoger aangeslagen Britse Heather Watson (6-2 7-5).



Hogenkamp en Babos konden donderdag pas de baan op toen het was gestopt met regenen in New York. Vanwege het slechte weer was de start van het programma zo'n 1,5 uur uitgesteld. De Hongaarse, 34e op de mondiale ranglijst, trok de eerste set binnen een half uur naar zich toe. Hogenkamp leverde in de vierde game voor het eerst haar service in, brak direct daarna terug, maar moest vervolgens opnieuw haar servicebeurt afstaan. Met een dubbele fout bezorgde ze Babos een voorsprong van 4-2 en in de achtste game werd Hogenkamp voor de derde keer gebroken, waarmee de set naar de 23-jarige Hongaarse ging.



In de tweede pakte Hogenkamp een break voorsprong (4-2), maar daarna trok Babos de partij naar zich toe door vier games op rij te winnen. De Hongaarse staat in de derde ronde tegen Simona Halep. De Roemeense nummer vijf van de wereld won onder het gesloten dak van het Arthur Ashe-stadion van Lucie Safarova uit Tsjechië (6-3 6-4).