Hogenkamp stuk wijzer

Toen Raemon Sluiter het coachen van Kiki Bertens en Hogenkamp niet meer kon combineren, moest de laatste op zoek naar nieuwe begeleiding. Goede trainers liggen niet voor het oprapen en als nummer 165 van de wereld groeit het geld haar niet op de rug. Maar met Huib Troost in Nederland en Roel Oostdam als meereizend coach heeft ze goede zaken gedaan. In hun eerste maand won Hogenkamp een ITF-toernooi in België en haalde ze, voor het eerst dit jaar, het hoofdtoernooi van een Grand Slam-evenement. Door een prima zege op de Britse Heather Watson bereikte ze in New York, net als vorig jaar op Wimbledon, de tweede ronde. Daarin was Babos te goed, maar in de tweede set kwam Hogenkamp goed mee met de nr. 34. Dat moet vertrouwen geven.



Aanvallen loont

Ze is van origine een verdediger. Met haar korte benen en snelle passen plukt Hogenkamp verrassend veel ogenschijnlijk onhaalbare ballen uit de hoek. Maar in New York was duidelijk te zien waar de Doetinchemse aan heeft gewerkt: de aanval.