Hogenkamp stunt bij debuut op US Open

De eveneens 24-jarige Britse is de nummer 73 van de wereldranglijst. Ze speelt echter niet zo graag in New York. Watson strandde voor het zesde jaar op rij in de eerste ronde van het US Open.



Hogenkamp plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema van het US Open. Ze haalde vorig jaar op Wimbledon eveneens de tweede ronde.



Hogenkamp, die nooit eerder tegen Watson speelde, komt in de tweede ronde uit tegen de winnaar van het duel tussen de als 31e geplaatste Hongaarse Timea Babos en de Oostenrijkse Barbara Haas.



Hogenkamp maakte dinsdag vanaf het begin van haar debuutpartij, die 1 uur en 41 minuten duurde, een prima indruk. In de derde game had ze de opslag van Watson, die niet helemaal fit oogde, voor de eerste keer gebroken (2-1). In de vijfde game wist Hogenkamp de service van de Britse speelster opnieuw knap te ontregelen (4-1). Watson kwam nog wel terug tot 4-2, maar daarna heroverde de Nederlandse het initiatief. Zonder tegenpunten haalde Hogenkamp in de achtste game de eerste set binnen: 6-2.



In de tweede set was het spel van Hogenkamp iets minder zuiver en stabiel. Bij een voorsprong van 4-3 leek ze zelfs even te verkrampen. Op 4-5 werkte Hogenkamp echter koelbloedig twee setpoints van Watson weg, waarna ze alsnog de winst veiligstelde. Op haar eerste matchpoint sloeg ze meteen toe: 7-5.