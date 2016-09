Honderdste editie van Giro d'Italia van start op Sardinië

Bökko last pauze in wegens gebrek aan motivatie

11:58 Havard Bökko houdt het schaatsen even voor gezien. De Noor kampt met motivatieproblemen en last komend winterseizoen een pauze in. ,,Ik ben op dit moment niet in staat om te doen wat nodig is om snel te schaatsen en mee te doen om de podiumplaatsen'', zei de wereldkampioen op de 1500 meter van 2011 tegenover de Noorse televisie.