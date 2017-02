Hongaren willen Spelen in eigen land tegenhouden met referendum

NAC wil beloftenteam in top voetbalpiramide

10:30 Wedstrijden tegen amateurbolwerken als Ijssselmeervogels, Quick Boys, De Treffers of meer in de regio Kozakken Boys en Dongen. Meer weerstand, meer publieke belangstelling en meer pers. Dat is wat NAC voor ogen heeft met het tweede elftal. De Bredase club wil een nieuw te vormen beloftenteam op korte termijn laten instromen in de tweede of derde divisie.