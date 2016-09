Hoofd voetbalbond Sierra Leone weer vrij

Ronaldo beetje bang bij rentree

21:43 Amper zes minuten had Cristiano Ronaldo zaterdag nodig om zijn rentree bij Real Madrid op te luisteren met een doelpunt. 'Ik voel me goed, al stapte ik ook wel met een beetje angst het veld op', zei de Portugese superster na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Osasuna (5-2). 'Maar dat is logisch na een blessure. Ik ben blij dat we hebben gewonnen en dat ik een doelpunt heb gemaakt.'