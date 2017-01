Hoogste vorm van intelligentie

Marco van Basten wil buitenspel afschaffen. Dat is bepaald geen nieuws, Van Basten bepleitte dat idee in 2010 al vurig in deze krant, maar tegenwoordig is hij Chief Officer for Technical Development van de FIFA. Dat maakt het toch ietsje anders. Met de nadruk op 'ietsje', want formeel kunnen Van Basten en de FIFA de spelregels helemaal niet eigenhandig veranderen, daar is de oudemannenclub IFAB voor. Tussen idee en verandering zit daar gemiddeld ongeveer 73 jaar: de vraag is of Van Basten de ontknoping nog meemaakt.



Bovendien zijn er vrij veel nostalgisch/sentimentele redenen om buitenspel vooral niet af te schaffen, al is het maar omdat dat het abrupte einde zou betekenen van één van onze belangrijkste ultrakorte voetbalzinnen, namelijk: 'HIJ NIE!!!' Daarnaast is buitenspel natuurlijk een essentieel ijkpunt in historie van de feministische revolutie: zelfs onze moeders weten anno 2017 wat buitenspel is. Het zou gek zijn om die hartverwarmende blijk van emancipatie, decennialang bevochten in huiskamers en voetbalkantines, zomaarin de prullenbak te smijten.