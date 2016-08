Hulp nodig? Sneijder springt wel bij

Het ideale plaatje is dat er een heel ervaren assistent bij komt met toernooi-ervaring, plus een assistent die dicht bij de spelers staat. Maar stel dat Oranje verliest van Zweden en in oktober ook van Frankrijk, wat moet je dan als KNVB? Nog steeds nadenken over een staf rond Blind of wordt prioriteit nummer 1 dan het zoeken van een nieuwe bondscoach?



Een buitenlandse journalist vroeg Blind gisteren naar de situatie in België. Daar is Thierry Henry verrassend assistent geworden bij de Rode Duivels. Is een buitenlander een optie bij Oranje? Blind: ,,Een assistent moet een Nederlander zijn, vind ik. Maar nu ik deze vraag krijg zeg ik spontaan: als het gaat om de derde positie in de staf, kan dat ook best een buitenlander zijn die heel lang in Nederland heeft gespeeld.'' Met een lach: ,,Zo, nu kan de pers meteen een lijstje gaan maken.''



En ja, natuurlijk valt in deze chaos ook weer onvermijdelijk de naam van Louis van Gaal. Zou hij écht niet willen bijspringen? ,,Ik heb vorige week nog met Louis gedineerd'', aldus Blind. ,,Ik heb hem toen maar niet gevraagd voor tweede assistent. De rol van prestatie-innovatiemanager die Hans van Breukelen zoekt? Ik denk ook niet dat Louis zoiets wil. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.''



Had ie tussen het voorgerecht en het toetje nog een gouden tip voor je in deze barre tijden? Blind: ,,Nou, op die avond moest de helft van wat nu is gebeurd, nog gebeuren. Ik heb hem sindsdien niet meer gebeld, al kan ik altijd bij Van Gaal terecht als ik daar behoefte aan zou hebben.''