'Brandende ambitie is verdwenen'

Van Gaal: ,,Eigenlijk is er sowieso niets meer dat overblijft. Geen diepe brandende ambitie, want alles wat ik wilde is bereikt. Ik kan elke dag aan de slag als ik wil. Maar in alle landen waar ik wilde werken, heb ik een club getraind en ik heb een groot toernooi gedaan met Oranje. Ik wilde na het WK al stoppen, maar in Engeland was ik nog niet geweest.''



China, zegt hij dan, dat blijft zo'n beetje over. Daar ligt een aanbod om de gehele opzet van het Chinese voetbal te reorganiseren. Hij heeft natuurlijk al eens de kar getrokken van een masterplan, voor het Nederlandse voetbal (rond de eeuwwisseling, red.).



,,Daar zijn kampioenschappen op gewonnen en het is de basis geweest voor een tweede en derde plaats van Oranje bij een WK. China heb ik nog niet gedaan. Ze bieden bedragen, 50 miljoen euro salaris is daar geen probleem. Maar geld is geen drijfveer en Truus vindt niet dat ik naar China moet gaan. En dat denk ik ook, nog los van alle droevige privé-omstandigheden.''



Het wil niet zeggen dat Van Gaal het voetbal al loslaat tijdens het sabbatical-year, waarvan hij momenteel geniet. Hij zit vaak voor de tv, volgt de titelstrijd in de Eredivisie en de prestaties van zijn oude clubs. Hij ziet hoe José Mourinho voorlopig ook zesde staat met Manchester United, hij ziet Pep Guardiola worstelen. ,,Het fascinerende aan het Engelse voetbal, en tegelijk ook het moeilijke, is de combinatie die je er hebt'', zegt Van Gaal nu, terugkijkend.



,,Elke ploeg, of het nu een topclub is uit de Premier League of een modale ploeg uit de lagere divisies gaat als de brandweer. Iedereen speelt 90 minuten lang met een enorme drive en spirit en tegelijkertijd is er ook nog altíjd druk op de bal. Die combinatie, die heb je echt in geen enkel ander land. Guardiola merkt dat nu ook. Antonio Conte, die heeft er als nieuwkomer in Engeland iets op gevonden. Die is bij Chelsea met drie centrale verdedigers gaan spelen, in een systeem waartegen het altijd moeilijk voetballen is. Daarom probeerde ik dat ook uit bij United, maar je moet er wel de spelers voor hebben.''