Captain Dope, goedbedoeld

ColumnAD-columnist Wilfred Genee vraagt zich af of de KNVB zijn doel niet voorbij schiet. 'Het lijkt me in eerste instantie vooral zaak dat de KNVB haar leden tevreden stelt.'

Afgelopen week lanceerde de KNVB spotjes met daarin Frank Evenblij als Captain Dope. De voormalige Jakhals gaat daarin op jacht naar mensen die voor een wedstrijd een joint hebben gerookt of vitaminepillen hebben gebruikt. Gebruikers worden vanwege dopinggebruik als criminelen afgevoerd. Hoewel vast grappig bedoeld, is het toch vreemd om een man met 70 kilogram overgewicht mensen te horen wijzen op hun ongezonde gedrag. Zeker als je bedenkt dat de drankomzet bij menig amateurclub vaak hoger ligt dan bij het plaatselijk café en meestal de vetpot voor de club is. Om over vet en zoet nog maar te zwijgen.



Het spotje hoort bij de maatschappelijke rol die de KNVB steeds meer op zich wil nemen. Misschien goed bedoeld, maar het lijkt me in eerste instantie vooral zaak dat de KNVB haar leden tevreden stelt. Dat doe je niet door punten af te trekken bij amateurclubs die weigeren spelers contractueel vast te leggen. Het zijn niet voor niets amateurs. Zo is het ooit vastgelegd in de statuten van die clubs en bij de KNVB zelf.

Ook het nieuwe jeugdplan krijgt nog lang niet alle handen op elkaar. En dat terwijl met name de profsectie van de bond er alles aan doet om het imago te verbeteren na de kritiek eerder dit seizoen van de bvo's. Die verweten de bond slecht te luisteren naar alles wat er onder de clubs leeft. Dus slaat de bond nu bij alles aan.



In oktober 2014 opperde Phillip Cocu al eens om in de drukke weken met Europees voetbal een eredivisiewedstrijd op maandag te laten spelen. Daar volgde geen reactie op, maar toen Davy Klaassen donderdag na de wedstrijd tegen Legia Warchau hetzelfde opperde, was de woordvoerder van de KNVB er als de kippen bij om aan te geven dat de bond absoluut wilde meedenken met Ajax.