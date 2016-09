De knipoog van Wesley Sneijder

Sneijder deed juist helemaal niet stoer.



Hij keek het jongetje zacht in de ogen. Lachte vriendelijk. Knipoogde nog eens, warm en teder.



Sneijders ogen zeiden ongeveer hetzelfde als zijn mond, een paar tellen later. ,,Je hoeft niet bang te zijn'', zei de voetballer. ,,Echt niet. Niet bang zijn. Relax. Ga naar buiten zodadelijk, en geniet.''



Het Nederlands elftal stond op het punt zijn belangrijkste interland van het jaar te spelen, tegen Zweden in Solna. De druk was opgevoerd tot hysterische hoogten, voetballand Nederland was in last, maar Sneijder ontfermde zich eerst even over een gehandicapt Zweeds jongetje, de mascotte van de wedstrijd.



Niet bang zijn, zei Wesley. Wees blij en gelukkig.



Ik moest even aan Maurits Hendriks denken, met zijn focusgelul en zijn 'topsportomstandigheden'. Daarna dacht ik aan alle kolder in Zeist, en aan het moddergooien tussen grote ego's en nog grotere egoïsten.

Ik moest denken aan het politieke geglibber in de achterkamertjes, door bestuurders die gluiperig positie kiezen, sluw in het spoor van de juiste stropdas.



Daarna las ik nog vlug een zaaddodende tactische analyse over de opstelling van Oranje, en ik studeerde op alle Zweedse achternamen, want ik moest me wel voorbereiden op de wedstrijd natuurlijk. Er moest een stukje in de krant, mensen.



Verrek, daar kwam nog net een bericht binnen over de aanstaande UEFA-voorzittersverkiezing, compleet met smerige beschuldigingen en duistere complotten. Michael van Praag sprak ergens schande van, maar ik kwam niet veel verder dan de kop.