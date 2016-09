'De kust is veilig', mopperde de chauffeur van de bus in Manchester

Het tragische ongeluk van Lady Diana in een Parijse tunnel liet in Engeland niemand ongemoeid. Zelfs voor de meest stoere kerel voelde haar dood als een persoonlijk verlies. Een sneldichter in het uitvak op Old Trafford gebruikte deze overgevoeligheid, iets meer dan een maand na het ongeval, om een pesterig lied te componeren. Lady Di is dead olé olé zette de verhoudingen in één klap op scherp.



De nijdige blikken en gebalde vuisten van United-fans verhoogden de stemming onder de pakweg drieduizend Feyenoorders. Buiten, op de Sir Matt Busby Way, werd duidelijk hoe gekwetst sommigen waren. Een knokploegje wachtte na afloop de fanatiekste zangers op. Een enkeling verborg zich achter de wielen van de gereedstaande bussen, tot de chauffeur bromde: ,,De kust is veilig.''

Logo AD Volledig scherm Feyenoord-trainer Arie Haan. © anp

'Toeristen'

Het vormde een passend slot van een opmerkelijke dag. Op de verzamelplek op het plein voor de Kuip hing er al een geladen sfeer. Bij de poort kregen twee potige heren direct mot met elkaar. Toen beiden in 'bus 1' bleken te zitten, zag voetbalvriend J. de bui al hangen. ,,Dat gaat onderweg mis'', zei hij met opwinding in zijn stem.



Nog geen uur na het vertrek in colonne uit Rotterdam kreeg hij gelijk. De stoet kwam ineens tot stilstand. Een matpartij tussen de twee heren was de boosdoener. Op weg naar de boot in Frankrijk ging het weer mis. Een delegatie van 'bus 1' had tijdens een plaspauze zonder te betalen boodschappen gedaan bij een tankstation. Ook dit incident liep met een sisser af, dankzij een steward met diplomatieke gaven.



Doorgewinterde fans praatten ons, twee studenten, snel bij. Op buitenlandse trips, zo gaven ze aan, komt iets ruiger volk af dan op uitduels in de polder. Het voetbal vormde voor hen niet de voornaamste reden om mee te gaan. Wij werden aangeraden bij hen uit de buurt te blijven. 'Toeristen' moesten op hun tellen passen.

Logo AD Volledig scherm Paul Bosvelt in duel met Phil Neville. © anp

Broodnuchter

Veel tijd om rond te hangen, gunden we onszelf niet. We wilden, net als het merendeel van de jeugdige fans, naar de plek waar Feyenoord het zou gaan opnemen tegen United in de Champions League. Met spelers als Van Bronckhorst, Bosvelt, Van Gastel én antiheld Connolly in de spits gaven we Feyenoord een kans.



Om helemaal niets te vergeten, hielden we het bij frisdrank. Broodnuchter meldden we ons voor de Munich Tunnel. Daar merkten we dat een deel van onze reisgenoten minder geloof in een goede uitslag had. Om een goede avond veilig te stellen, spoelden ze felgekleurde pillen met een slok bier weg. Dat was in die tijd niet heel vreemd. De verstrekker van de xtc zorgde voor meer verbazing. Een steward van Feyenoord deelde ze onderhands aan klanten uit. Klachten kreeg de dealer niet. Nog voor de aftrap stuiterde zijn clientèle zwetend door het vak. Feyenoord, met de door velen vervloekte trainer Arie Haan op de bank, deed zijn best, maar kwam dik tekort tegen Manchester United (2-1).

Logo AD Volledig scherm Andy Cole juicht bij het maken van zijn hattrick in de terugwedstrijd in De Kuip. © anp