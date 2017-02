Degradatie Achilles '29? Dat zou pas sneu zijn...

In de bestuurskamer van Achilles '29 warmt Ajax-trainer Peter Bosz zich op schoenen met wol aan een kopje koffie terwijl achterin een meisje zacht zingt, weeïg tokkelend op haar gitaar. Bosz heeft meer oog voor het reusachtige scherm achter de zangeres, waarop de wedstrijd VVV-Volendam net is begonnen. Zo meteen gaat hij op de tribune kijken naar Jong Ajax tegen de hekkensluiter van de Jupiler League.



Nog geen 24 uur geleden stond hij nog in Warschau in de 'hooliganarena' van Legia. In Groesbeek op sportpark De Heikant vrijdagavond geen hooligans maar genoeg consternatie. De vierde man is namelijk onwel geworden en daardoor wordt de aftrap even uitgesteld tot er een vervanger is gevonden.



Later dan gepland begint Achilles op het veld aan alweer een 'doodsstrijd' die het dit keer met 3-2 verliest. Op een manier zoals dat wel vaker gaat dit seizoen, zegt aanvoerder Jop van Steen. ,,Geen wedstrijd is makkelijk voor ons." Het toekomstperspectief is aardedonker voor de nummer 20 van de eerste divisie. Acht punten staat nummer 19 Dordrecht voor op Achilles. Een ploeg degradeert.



Eigenlijk zou het wel heel frappant zijn als juist Achilles dit jaar de eerste degradant ooit wordt in de Jupiler League. Lang streed het voor een eerlijke Nederlandse voetbalpiramide en vier jaar geleden trad het als amateurclub toe tot het betaalde voetbal. ,,Dat je nooit kon degraderen was niet gezond", vindt Van Steen. ,,Dat is nu veel beter. Als wij dan de eerste zijn die straks degradeert zou dat wel een stap terug zijn." Dat is sneu en kan desastreus zijn, zie immers maar eens terug te komen op dit niveau. Derks: ,,We hebben de scenario's klaarliggen zodat we in elk geval niet failliet gaan."