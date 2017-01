Iedereen scoort bij Feyenoord

Feyenoord, het hechtste collectief van de eredivisie. We horen het aanvoerder Dirk Kuyt, technisch directeur Martin van Geel en trainer Giovanni van Bronckhorst al maanden roepen. Alle 29 spelers hebben dit seizoen hetzelfde doel, ook zo'n zin die maar door de Kuip blijft galmen. Het teamgevoel, daar draait het volgens de kopstukken in Rotterdam-Zuid om. En niemand uitgezonderd, vooral niet als het aan routinier Kuyt ligt.



En zo kon het gebeuren dat er ­begin deze maand in Marbella twee Spaanse EHBO'ers opeens een high five kregen van Kuyt. Het bescheiden duo had vlak voor de oefenwedstrijd tegen FSV Mainz 05 plaatsgenomen op een bankje naast de dug-out, maar omdat Feyenoord met zoveel spelers was afgereisd naar Spanje zaten er tijdens de wedstrijd opeens negen wissel­spelers van de Rotterdammers pal naast de EHBO'ers. Toen Kuyt werd gewisseld tegen Mainz, kregen al die spelers stuk voor stuk te maken met het ­beruchte handjeklap van de 36-jarige aanvallende middenvelder. En Kuyt wenste ook deze keer geen uitzondering te maken.



Eenmaal aangekomen bij de twee trotse Spanjaarden met voor hun voeten een simpele verbanddoos, ging hij stug door. Die twee? Die hoorden voor even ook gewoon bij Feyenoord. Hier: een high five. ,,Het gevoel in de hele groep is goed'', zegt Van Bronckhorst. ,,Dat is anders dan vorig seizoen. De ­focus is er voortdurend. De jongens hebben veel voor elkaar over.''