Jeu, set et match, mademoiselle Mesker

Mesker streeft naar een ideale mix. Niet elke rally beschrijven, dat ziet de kijker zelf wel. ,,Ik houd van het psychologische aspect van tennis. Hoe zit de speler in elkaar? Waarom kiest hij voor die oplossing? Wat zegt zijn lichaamstaal? Het verhaal achter de persoon. En dat combineren met wedstrijdanalyse, het uitleggen van de techniek, het bespreken van een discussie in de tenniswereld, of het geven van historische context.''



Zoals Mesker het als tennisster alleen deed, zonder vaste coach, leerde ze ook zelf bij over het vak van commentator. ,,Dat is de lijn in mijn leven. Ik ben nooit zo'n hardloper, maar als ik iets leuk vind, is het mezelf op alle vlakken blijven ontwikkelen.''



Haar dag begint met een rondje kennis bijhouden. Kranten lezen, persconferenties bekijken, Twitter checken. ,,Maar als je me nu bij een partij zet waarop ik me niet heb voorbereid, red ik me ook. De wedstrijd lezen, dat blijft de basis.''



Twee jaar geleden vierde ze op Roland Garros het 25 jaar samen zijn met haar man, Martin Bohm. Een Zweedse tennistrainer, die voor de KNLTB werkt. Ze leerde hem in 1990 kennen op baan 2, bij de juniorenfinale. ,,Ik kende Martin al. Hij liep altijd met een mand ballen, voor dag en dauw, op weg naar de training. Ik was ook van het sociale, hij deed daar niet aan mee. Op de laatste dag van het toernooi trof ik hem in de knusse persbox. Hij was coach van Thomas Enqvist, een van de finalisten. Ik zei: jammer dat ik je pas op de laatste dag zie, anders hadden we een drankje kunnen doen. Toen sprak Martin de legendarische woorden: We still have tonight. Op zondagavond zijn we uitgegaan.''