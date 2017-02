Niets is nog heilig

Het was maandagavond en Wayne Shaw nam een hap van zijn pasteitje. Het was een indrukwekkende, gulzige hap, duidelijk van een geoefende eter, en de BBC-camera's legden het tafereeltje feilloos vast, in de 82ste minuut van Sutton United tegen Arsenal.



De hap ging de wereld over.



Voor wie het helemaal gemist heeft: Wayne Shaw is de reservekeeper van Sutton United, de Engelse vijfde divisionist die maandag tegen Arsenal speelde in het FA Cup-toernooi (0-2 verlies). Wayne weegt een slordige 150 kilo.



Hij woont op deeltijdbasis in het stadion van Sutton, want naast reservekeeper is Wayne Shaw ook klusjesman, of zeg maar: 'Manus van Alles'. Toen de spelers van Arsenal maandagmiddag arriveerden aan Gander Green Lane in Zuid-Londen, stond Wayne rustig de dug-outs te stofzuigen, met één hand in de broekzak van zijn trainingspak.



In de rust van de wedstrijd ging Wayne even buurten in de supportersbar, zoals meestal bij thuiswedstrijden. En halverwege de tweede helft nam hij, staand in de dug-out, grote happen uit een vette meat pie.



Het ultieme Britse voetbalsupportersvoedsel. De delicatesse van het volk.